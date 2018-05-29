В Минске заявили о готовности возобновить переговоры с Россией о цене газа

МИНСК, 29 мая — РИА Новости. Белоруссия готова возобновить переговоры с РФ по цене на российский газ для республики в 2020–2024 годах, ждет сигнал от Москвы, сообщил во вторник в Минске белорусский вице-премьер Владимир Семашко.

Ранее стороны согласовали формулу цены на газ в 2018–2019 годах, затем на уровне вице-премьеров двух стран начались переговоры об условиях поставки газа в Белоруссию в последующие годы до момента создания единого рынка газа в ЕАЭС. Минск рассчитывал в мае возобновить обсуждение вопроса о формуле цены на российский газ для Минска в 2020–2024 годах. Однако на планы повлиял процесс формирования нового состава российского правительства. В целом, Белоруссия хотела бы до 1 июля 2019 года договориться с Россией по данному вопросу.

"На прошлой неделе я отправил приветственный адрес моему нынешнему визави и попросил его определиться на предмет продолжения наших переговоров", — сказал Семашко журналистам.

Он напомнил, что в апреле прошлого года Белоруссия и РФ подписали пакет из 7 документов по нефтегазовой тематике, отношения в нефтяной сфере урегулированы полностью. "Вопрос по газу мы решили наполовину", — отметил он. Так, стороны оговорили формулу ценообразования и установили фиксированную цену на газ в 2018 и 2019 годах — 129 и 127 долларов за тысячу кубометров.

"Сейчас мы должны с (Дмитрием) Козаком войти в новый этап переговоров, чтобы определиться с формулой ценообрзования, созданием единого (в ЕАЭС — ред.) рынка электроэнергии. Никто не снимал задачу к 1 июля 2019 года создать единый евразийский рынок электроэнергии, а 1 января 2025 года — единый рынок нефти и газа в ЕАЭС", — напомнил он.

Семашко обратил внимание на существенную разницу в Белоруссии и России в цене на газ, а она является определяющей в себестоимости вырабатываемой электроэнергии. По его словам, при сохранении имеющегося дисбаланса белорусская энергетика будет неконкурентоспособной в условиях единого рынка. "Будем продолжать переговоры. Я жду ответа от Козака… Думаю, что с ним получится контакт", — сказал белорусский вице-премьер. Он также поблагодарил Аркадия Дворковича, с которым ранее вел переговоры в нефтегазовой сфере, за плодотворную работу и нацеленность на компромисс при одновременном отстаивании интересов страны.

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