В Минске заявили о готовности возобновить переговоры с Россией о цене газа

МИНСК, 29 мая — РИА Новости. Белоруссия готова возобновить переговоры с РФ по цене на российский газ для республики в 2020–2024 годах, ждет сигнал от Москвы, сообщил во вторник в Минске белорусский вице-премьер Владимир Семашко.
"На прошлой неделе я отправил приветственный адрес моему нынешнему визави и попросил его определиться на предмет продолжения наших переговоров", — сказал Семашко журналистам.
"Сейчас мы должны с (Дмитрием) Козаком войти в новый этап переговоров, чтобы определиться с формулой ценообрзования, созданием единого (в ЕАЭС — ред.) рынка электроэнергии. Никто не снимал задачу к 1 июля 2019 года создать единый евразийский рынок электроэнергии, а 1 января 2025 года — единый рынок нефти и газа в ЕАЭС", — напомнил он.
Семашко обратил внимание на существенную разницу в Белоруссии и России в цене на газ, а она является определяющей в себестоимости вырабатываемой электроэнергии. По его словам, при сохранении имеющегося дисбаланса белорусская энергетика будет неконкурентоспособной в условиях единого рынка. "Будем продолжать переговоры. Я жду ответа от Козака… Думаю, что с ним получится контакт", — сказал белорусский вице-премьер. Он также поблагодарил Аркадия Дворковича, с которым ранее вел переговоры в нефтегазовой сфере, за плодотворную работу и нацеленность на компромисс при одновременном отстаивании интересов страны.
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