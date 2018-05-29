МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Получение израильского паспорта не означает автоматических скорых перемен в налогообложении для Романа Абрамовича, полагают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Абрамович, столкнувшийся с проблемами при продлении британской визы, на днях, по сообщениям СМИ, получил гражданство Израиля, что дает ему право безвизового въезда в десятки стран, включая Великобританию, а статус "нового репатрианта" — освобождение от налогов на десять лет и помощь в обустройстве на новой родине, так называемую "корзину абсорбции".

Получение гражданства Израиля не означает автоматического получения налогового резидентства, поясняет президент израильской русскоязычной адвокатской коллегии Эли Гервиц. Для того, чтобы человек приобрел этот статус, есть два пути. "Путь номер один – номинальный, очень похож на российский: если человек находится в Израиле больше, чем 183 дня в году, в этом случает создается презумпция статуса налогового резидента", — сказал собеседник агентства.

"Второй путь – путь европейский. Речь о том, когда семья человека может находиться в Израиле, даже если он сам находится там меньше, чем 183 дня; или же когда он находится в Израиле больше, чем в любой другой стране мира, когда его основной дом находится в Израиле, когда он ведет в Израиле политическую активность. На основании этих мягких, гибких критериев израильская налоговая определяет, кто является израильским налоговым резидентом, кто не является", — добавил адвокат.

В Израиле новые репатрианты имеют 10-летние налоговые каникулы на зарубежные доходы, что позволяет им совершенно законно, легитимно "приземлять" свои деньги с нулевой налоговой нагрузкой, и это не уклонение от налогов, отмечает Гервиц.

"У Абрамовича, если верить СМИ, есть в Израиле крыша над головой, купленная за 100 миллионов шекелей, есть инвестиции в самые различные стартапы, есть филантропическая деятельность. Есть такое выражение на иврите: "Стоять кому-то со стоппером", со счетчиком времени. Я не уверен, что в такой ситуации налоговая обязана или хочет, или будет стоять со счетчиком и ждать 183 дня. Максимум, что Израиль может, это потребовать включить отсчет 10 лет. Израиль не претендует на налогообложение зарубежных доходов ", — отметил юрист.

А что в России?

Профессор РАНХиГС Анатолий Селюков поясняет, что принцип налогового резидентства РФ связан с длительностью пребывания человека на территории страны, а не с гражданством. "У нас принцип резидентства связан с тем, сколько человек жил на территории России. Если он прожил более полугода, он резидент, на него распространяются все налоговые режимы России. Если имущество — облагается по тем странам, где находится это имущество", — сказал эксперт.

Налоговым резидентом РФ считается лицо, которое проживает на территории России 183 дня в течение 12 месяцев подряд. В этом случае ему придется платить налоги по российскому законодательству — при этом не имеет значение, является ли он российским гражданином, и какой у него паспорт. Российские граждане, проживающие за пределами страны более чем полгода, теряют налоговое резидентство и платят налоги по законодательству той страны, где они живут.

"Поэтому, если вы имеете в виду Абрамовича, там, скорее всего, стоит вопрос — у него достаточно много денег находится в зарубежных активах. Как гражданин теперь уже Израиля, он не будет облагаться в этой стране налогами по доходам, полученным в зарубежных странах", — добавил Селюков.

Налогообложение дохода, как правило, происходит у источника – то есть там, где он получен. Его платит не сам налоговый резидент, а тот, кто выплачивает доход – то есть, компания, которая платит дивиденды, проценты, роялти и так далее. Иностранец, владеющий активами в России, будет сначала платить налоги с полученного здесь дохода в российский бюджет, а потом этот доход будет облагаться в стране его резидентства в соответствие с действующим там законодательством и нормами соглашений об избежании двойного налогообложения.

Абрамович напрямую не владеет крупными активами в России и не получает с них доход. РИА Новости не располагает информацией о том, есть ли у бизнесмена какие-либо другие активы в РФ. В течение 2003-2005 годов Абрамович продал свои пакеты акций "Аэрофлота", "Русского алюминия", "Иркутскэнерго" и Красноярской ГЭС, "РусПромАвто", а в 2005 году расстался с последним крупным активом, продав "Газпрому" принадлежавшие ему 72,7% акций "Сибнефти" за 13,1 миллиарда долларов. В 2003 году бизнесмен купил английский футбольный клуб "Челси", а позже окончательно перебрался в Лондон и стал британским бизнесменом.