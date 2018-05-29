РСО подписала с "Лабораторией Касперского" соглашение по информбезопасности

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 мая — РИА Новости. Республика Северная Осетия-Алания и "Лаборатория Касперского" заключили во вторник во Владикавказе соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности, сообщает пресс-служба главы и правительства РСО-Алания.

Документ, который подписали председатель правительства республики Таймураз Тускаев и генеральный директор компании Евгений Касперский, предусматривает консультирование экспертами "Лаборатории" IT-специалистов, работающих в органах власти региона, а также продвижение и техподдержку программных продуктов компании на территории РСО-Алании.

Накануне на встрече главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и главы "Лаборатории Касперского" была рассмотрена возможность создания в Северной Осетии совместного Центра компетенции по информационной безопасности. Появление подобных центров предполагается в рамках программы "Цифровая экономика", выполнение которой входит в число приоритетных задач стратегии развития республики.

"Сложность кибератак продолжает расти, как и ущерб от них по всему миру, киберпреступники совершенствуют средства нападения и используют неизвестные ранее методы. Это глобальная тенденция. Именно поэтому правительство Республики Северная Осетия-Алания делает очень важные шаги для выстраивания качественной киберзащиты в регионе. Уверен, что у нас сложится плодотворное сотрудничество", — приводятся в сообщении слова руководителя "Лаборатории Касперского".

Битаров и Касперский обсудили возможность прохождения студентами из Северной Осетии стажировок в "Лаборатории Касперского" в рамках создания Центра компетенций.

Глава Северной Осетии рассказал также об инвестициях в человеческий капитал в регионе, в частности, о проекте поддержки одаренных детей. "Перед нами стоит задача возродить математический лицей. Программа предполагает поиск талантливых ребят по всей республике, лучшие из которых смогут углубленно изучать математику на базе лицея-интерната. Уверен, что вместе со стимулированием математического образования в республике появятся потенциальные инженеры, которые так необходимы региону", — пояснил Битаров.

В свою очередь, Касперский заверил, что возглавляемая им компания готова оказывать всемерную поддержку образовательным проектам в республике, в том числе, школьным, и университетским.