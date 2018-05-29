Горьков не планирует остаться в ВЭБе, заявил Шувалов

ГОРКИ, 29 мая — РИА Новости. Бывший глава Внешэкономбанка Сергей Горьков не планирует продолжать работу в ВЭБе, хотя такое предложение ему было сделано, сообщил журналистам новый глава госкорпорации Игорь Шувалов.

"Он не планирует, у него было несколько предложений. Его работа оценивается положительно, он сделал очень много. Это предлагалось (остаться в ВЭБе – ред.) Сергей Николаевич считает, что он может передать дела и может помогать, реально помогать и мне, и Внешэкономбанку, не находясь в структуре и в штате", — сказал Шувалов, отвечая на соответствующий вопрос.

Горьков возглавлял ВЭБ с февраля 2016 года. Шувалов до прихода в ВЭБ 10 лет занимал пост первого вице-премьера — с 2008 года.