АНКБ в рамках ПМЭФ подписала соглашения о сотрудничестве с рядом с регионов

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Ряд соглашений о стратегическом сотрудничестве с руководителями субъектов РФ и крупнейших отраслевых объединений подписала в рамках Петербургского международного экономического форума Ассоциация "Национальное конгресс-бюро" (АНКБ), занимающаяся продвижением событийного потенциала регионов на международном уровне, привлечением зарубежных мероприятий с целью формирования имиджа России как страны с благоприятным климатом для инвестиций и развития бизнеса, сообщает пресс-служба ассоциации.

Соглашения подписаны с правительствами Орловской, Ростовской и Свердловской областей, администрацией Краснодарского края, правительством Республики Ингушетия и с АО "Корпорация развития Рязанской области". Кроме того, соглашения заключены с Торгово-промышленной палатой, Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", АНО "Российская система качества".

Директор АНКБ Алексей Калачёв высоко оценил итоги участия ассоциации в ПМЭФ.

"Нашей миссией является формирование позитивного образа России как страны с благоприятным деловым и инвестиционным климатом через развитие и поддержку национальной индустрии событий и направлена на увеличение доли России на международном рынке деловых мероприятий, продвижение инфраструктурного потенциала РФ в ивент индустрии. ПМЭФ стал хорошей площадкой для освещения деятельности АНКБ и налаживания деловых контактов в сфере инфраструктурного и инвестиционного развития российских дестинаций на международном уровне", — сказал Калачев.