Правительство внесло в Госдуму проекты об исполнении бюджетов ФСС и ФОМС

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму во вторник законопроект об исполнении бюджета Фонда социального страхования РФ (ФСС) за 2017 год, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета фонда по доходам в сумме 691,8 миллиарда рублей, по расходам – 670,8 миллиарда рублей, с профицитом 21 миллиард рублей. При этом фактическое исполнение бюджета ФСС по доходам составило 107,7% к плану, по расходам — 98,2%.

Основная часть расходов фонда (529,1 миллиарда рублей, или 78,9% всех расходов) направлена на выплату пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до полутора лет и другие расходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

В субботу кабмин внес в Госдуму законопроект об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2017 год. Документ предполагает утверждение отчета об исполнении бюджета фонда по доходам в сумме 1737,163 миллиарда рублей, по расходам – 1654,99 миллиарда рублей, с профицитом 82,173 миллиарда рублей. По доходам бюджет ФОМС в 2017 году исполнен на 4,8% больше, чем в 2016 году, а по расходам — на 4,1%.

Из федерального бюджета в бюджет ФОМС поступили межбюджетные трансферты в объеме 27,385 миллиарда рублей. При этом объем межбюджетных трансфертов, переданных фондом в бюджет ФСС в соответствии с представленными заявками, составил 16,085 миллиарда рублей.

На финансирование организации обязательного медстрахования (ОМС) в регионах в 2017 году в бюджеты территориальных фондов ОМС направлены субвенции в размере 1,537 триллиона рублей, что на 5,4% выше уровня 2016 года. В 2017 году на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, из бюджета ФОМС было направлено 96,729 миллиарда рублей.