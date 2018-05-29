Адвокат назвал ситуацию с визой Абрамовича "сигналом российскому бизнесу"

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Непродление британской визы Роману Абрамовичу можно воспринять как способ давления и символический недружественный жест, обращенный ко всем крупным российским бизнесменам, считает адвокат Дмитрий Аграновский.

Ранее издание The Bell со ссылкой на источники написало, что у Абрамовича возникли сложности с получением британской визы. Источник из окружения бизнесмена пояснил РИА Новости, что Великобритания не отказывала ему в выдаче инвестиционной визы и речь идет о затянувшейся процедуре продления. В свою очередь, газета Daily Telegraph выступила с утверждением, что Абрамовичу для получения новой визы, возможно, придется объяснить британским властям, как он стал обладателем крупного состояния.

После этого в СМИ появились сообщения, что Абрамович намерен получить израильский паспорт. Как сообщил накануне РИА Новости информированный источник в Иерусалиме, миллиардер прилетал в понедельник в Израиль на личном самолете, чтобы оформить местное гражданство.

"Я думаю, что это такой способ давления – небольшой, скромный. Это способ показать не только Абрамовичу, но вообще российским олигархам, что продолжение может последовать, вплоть до разработки в Скотланд-Ярде. Это незначительный, но показательный недружественный жест, за которым могут последовать и другие", — сказал Аграновский РИА Новости.

По его мнению, любые деньги российского крупного бизнеса можно при желании объявить "грязными".