В Совфеде предложили уменьшить налоги для спонсоров спортивных команд

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Законопроект о снижении налоговой ставки на прибыль для организаций, заключивших спонсорский договор с профессиональным спортивным, в том числе футбольным клубом, разработан в Совете Федерации, сообщил во вторник РИА Новости один из его авторов, глава комитета Совфеда по регламенту Андрей Кутепов.

"Законопроект будет внесен в Госдуму сегодня", — сообщил сенатор, отметив, что другим соавтором документа стал депутат Госдумы Валерий Газзаев.

Согласно законопроекту, по решению субъекта Российской Федерации может быть снижена ставка по налогу на прибыль для организаций, заключивших спонсорский (партнерский) договор с профессиональным спортивным клубом, на процент, рассчитанный как соотношение выплат по спонсорском (партнерскому) договору и налоговой базы для исчисления налога, но не более чем на 4,5%. При этом выплаты по спонсорским (партнерским) договорам не могут быть меньше тех сумм, которые компании должны были бы перечислить в региональный бюджет.

"В то же время компании будут заинтересованы использовать предложенный законопроектом механизм за счет дополнительной рекламы своего бизнеса на спортивных соревнованиях и улучшения своей репутации у болельщиков в целом", — подчеркнул Кутепов.

"Принятие этого закона создаст условия для роста интереса к профессиональному футболу и профессиональному спорту в целом со стороны частного бизнеса, позволит отечественным клубам соответствовать международному принципу финансового fair play и в целом будет содействовать существенному росту качества профессиональных спортивных клубов и отечественного спорта", — сказал глава комитета.

По словам сенатора, законопроект вводит специальные требования для получения пониженной налоговой ставки. В частности, профессиональный спортивный клуб, с которым заключен спонсорский договор, должен быть членом Российской футбольной премьер-лиги, Футбольной национальной лиги или профессиональной спортивной лиги по перечню таких лиг, утверждаемому правительством. Местом нахождения клуба, с которым заключен договор, должна быть территория соответствующего региона, а сам договор должен быть заключен на срок не менее трех лет с установлением ежегодных выплат.

Кутепов напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно ставил задачу привлечения коммерческих, рыночных источников финансирования профессионального спорта в России и говорил о необходимости снижать объемы ассигнований из бюджета и средств госкомпаний, которые должны быть направлены на развитие массового спорта.

"В случае принятия закона, будет снижена нагрузка на государственный и муниципальные бюджеты за счет пропорционального замещения объемов финансирования клубов из средств частного капитала", — подчеркнул сенатор.