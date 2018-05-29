Песков рассказал, как будут приниматься решения по бизнесменам-возвращенцам

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Типовых решений по желающим вернуться в Россию бизнесменам быть не может, так как есть те, кто в находится бегах и осужден судом, а есть те, в отношении кого судебных решений не выносилось, поэтому каждый случай будет рассматриваться отдельно, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Какой-то, скажем так, типовой позиции выработать здесь, конечно, невозможно. Поэтому речь идет о каждом отдельно взятом случае, которые будут рассматриваться по отдельности", — сказал Песков.

При этом он подтвердил, что соответствующее письмо бизнес-омбудсмена Бориса Титова действительно было. По словам Пескова, оно было расписано в соответствующие ведомства, которые должны его проработать, чтобы выработать совместную позицию.

"Вы знаете, что есть лица, в отношении которых имеются судебный решения. Это, скажем так, одна ситуация. Те, кто в бегах находится или осужден здесь, в Российской Федерации. И есть те, в отношении которых судебных решений не выносилось — это другая ситуация, Но, опять же, повторяю, каждый отдельный случай будет рассматриваться в соответствии с поручением президента нашими компетентными органами", — заключил пресс-секретарь президента.