ЦБ создаст ассоциацию поддержки финансовой грамотности

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Банк России намерен создать ассоциацию поддержки финграмотности для просвещения населения и привлечения средств на волонтерские проекты, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на IV Всероссийском конгрессе волонтеров финансового просвещения.
Идея создания такой ассоциации опирается на недавно созданное под эгидой Банка России агентство по развитию финансовых технологий в рамках частно-государственного партнерства с участниками рынками — по словам Набиуллиной, это "неплохой опыт".
"Для того, чтобы волонтерские проекты развивались и масштабировались, конечно, должны быть небольшие финансовые ресурсы. Пусть небольшие по каждому проекту, но эти ресурсы позволят получить гораздо больший эффект, если мы сможем эти проекты развивать", — отметила председатель ЦБ.