ЦБ создаст ассоциацию поддержки финансовой грамотности

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Банк России намерен создать ассоциацию поддержки финграмотности для просвещения населения и привлечения средств на волонтерские проекты, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на IV Всероссийском конгрессе волонтеров финансового просвещения.

"Мы хотели бы вот такой опыт распространить на вопросы финансовой грамотности — под эгидой Банка России создать такую ассоциацию… в которую бы вошли и финорганизации, готовые финансировать проекты на местах", — сказала Набиуллина.

Идея создания такой ассоциации опирается на недавно созданное под эгидой Банка России агентство по развитию финансовых технологий в рамках частно-государственного партнерства с участниками рынками — по словам Набиуллиной, это "неплохой опыт".

"Для того, чтобы волонтерские проекты развивались и масштабировались, конечно, должны быть небольшие финансовые ресурсы. Пусть небольшие по каждому проекту, но эти ресурсы позволят получить гораздо больший эффект, если мы сможем эти проекты развивать", — отметила председатель ЦБ.