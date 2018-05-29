Финансовое просвещение россиян должно быть непрерывным, заявила Набиуллина

ОДИНЦОВО (Московская область), 29 мая — РИА Новости. Финансовое просвещение граждан должно быть непрерывным и всеохватывающим, россиянам необходимо разбираться в финансовых продуктах, чтобы не попасть в руки к мошенникам, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Для нас работа по финансовой грамотности, финансовому просвещению стала одним из приоритетов. Без финансовой грамотности невозможен лучший доступ людей к финансовым услугам. Люди должны понимать суть финансовых продуктов — они непростые. Должны понимать, какой финансовый продукт годится им лучше всего на том или ином этапе их жизненного пути, и, конечно, не попасть в руки мошенников. Мы видим, что усложняются не только финансовые продукты, но и мошенники не стоят на месте, они также усложняют свои методы воздействия и пользуются доверием людей очень часто", — сказала она, выступая на V Всероссийском конгрессе волонтеров финансового просвещения граждан.

Глава регулятора подчеркнула, что финансовое просвещение должно быть всеохватывающим. "Нужно дотянуться до людей разного возраста, от детей до взрослых, людей пожилого возраста, во всех регионах, при этом эта работа должна быть непрерывная. Финансовый рынок развивается, финансовые продукты появляются новые, поэтому здесь невозможно какие-то знания получить и остановиться на этом", — добавила Набиуллина.

Банк России ожидает, что в 2018 году произойдет всплеск активности мошенников, использующих социальную инженерию для хищения средств и незаконного получения личных данных россиян.

Общероссийский народный фронт отмечал в марте, что более 70% россиян не знают о проводящихся в их регионах программах по финансовой грамотности, при этом большинство российских граждан заявляют об их необходимости.