В России одобрили проект договора об интеллектуальной собственности СНГ

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект соглашения о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности государств СНГ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Проект соглашения 2 марта был одобрен Экономическим советом СНГ, отмечается в пояснительной записке к документу.

"Подписание соглашения позволит сформировать единый подход к правовому регулированию в сфере интеллектуальной собственности и обеспечить условия для коммерциализации объектов интеллектуальной собственности на территории государств СНГ", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что рынок интеллектуальной собственности стран СНГ будет формироваться с учетом национальных приоритетов.

Взаимодействие государств СНГ по реализации соглашения будет координировать Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности.