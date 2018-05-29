Моргулов рассказал, что делает обстановку в АТР неспокойной

ПЕКИН, 29 мая – РИА Новости. Непредсказуемое поведение сторонников политики сдерживания в Азиатско-Тихоокеанском регионе делает его обстановку неспокойной, заявил во вторник в Пекине заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

"Есть и пропоненты порочной практики политики сдерживания, и у апологетов этой линии, мне кажется, просто деградирует способность к стратегическому видению, их поведение становится все менее предсказуемым, что делает, к сожалению, обстановку в регионе в целом более неспокойной", — заявил Моргулов на церемонии открытия международной конференции "Россия и Китай: Сотрудничество в новую эпоху".

По его словам, "негативный вклад в расшатывание основ существующего порядка в Азиатско-Тихоокеанском регионе вносят попытки переформатирования сложившейся системы и архитектуры межгосударственных отношений".

Он пояснил, что речь идет об "активно навязываемой региону в последнее время так называемой концепции Индо-Тихоокеанского региона, которую проталкивают очень активно США, Япония, по сути, эта концепция предполагает очень простую вещь, разделение на своих и чужих, на хороших и плохих, на демократичных и не очень, при чем понятно, что право судить о том, кто есть кто, авторы этой идеи оставляют за собой".