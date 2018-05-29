Исследование: россияне в апреле стали покупать меньше шоколада и кофе

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Индекс "Кофе с молоком", отражающий объемы покупок россиянами шоколада, кофе, молока, бутилированной воды и динамику цен на них, в апреле снизился на 8,4% по сравнению с мартом, в годовом выражении индекс потерял 1,2% на фоне продолжающегося тренда падения цен на входящие в индекс продукты, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"В апреле традиционно индекс "Кофе с молоком" демонстрирует резкое снижение после мартовского всплеска. Праздники закончились, шоколад теряет свою актуальность в качестве универсального подарка, что неизменно приводит в движению кривой индекса вниз. По итогам прошедшего апреля индекс "Кофе с молоком" "похудел" на минус 8,4%, снизившись до отметки в 916 процентных пунктов", — говорится в исследовании.

В годовом выражении индекс сократился на 1,2% по сравнению с апрелем прошлого года. Авторы исследования объясняют это "продолжающимся трендом на повышение ценовой доступности маленьких гастрономических радостей".

"Цены на ингредиенты индекса упали и в разрезе месяца, и в разрезе года. При этом по сравнению с апрелем прошлого года россияне нарастили объемы покупки, в первую очередь, шоколада", — говорится в тексте.

Базой для расчета индекса "Кофе с молоком" являются цены и объемы потребления кофе, молока, бутилированной воды и шоколада — продуктов, в целом не являющихся товарами первой необходимости. Индекс рассчитывается на основе данных скан-панели домохозяйств "Ромира", а это исследование базируется на данных потребления 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тысяч человек.

Рекордное снижение объемов шоколада

В апреле все составляющие индекса упали в цене, кроме бутилированной воды — цена на нее выросла на 1,8%. Шоколад подешевел на 1,7%, кофе — на 2,1%, а молоко — на 2,7%

Объемы покупаемых продуктов за месяц уменьшились. В апреле по сравнению с мартом объемы купленного шоколада снизились на рекордные 13,4%. Также россияне купили на 1,4% меньше молока, на 5,4% — кофе и на 6% — воды.

"В годовом же выражении снижение оказалось почти несущественным. И главным виновником этого стал шоколад, которого россияне купили на 8,8% больше, чем годом ранее. Также были увеличены объемы покупки молока на 4,5%. Правда, остальных ингредиентов индекса, то есть кофе и воды, было куплено на 3,6% меньше в объемах, чем в апреле прошлого года", — отмечают авторы исследования.

При этом цены на все составляющие индекс продукты снизились. Так, кофе подешевел на 1%, шоколад – на 3,4%, молоко – на 3,9% и вода – на 5%.

Москва и москвичи

Одновременно холдинг проанализировал поведение индекса "Кофе с молоком" в столице России. В апреле в Москве индекс снизился сразу на 10,8% по сравнению с мартом и составил 1025 процентных пунктов (в марте было 1149). В годовом выражении индекс снизился на 6,9%.

"При этом причины снижения индекса в Москве идентичны общероссийским. Месячное снижение индекса стало результатом сокращения как цен почти на все составляющие индекса, так и объемов покупки продуктов. Так, за месяц в столице шоколад подешевел на 1,6%, вода — на 5,1%, молоко – на 5,9%", — говорится в исследовании.

Вместе с этим, за месяц в Москве на 10,1% подорожал кофе, однако такой скачок в цене был компенсирован резким снижением объемов его покупки — сразу на 19,2%. По данным исследования, жители столицы в апреле в рамках общероссийской тенденции купили существенно меньше шоколада — на 18,8%. Вода (плюс 1,2%) и молоко (плюс 0,2%) хоть и прибавили за месяц в объемах, "но эти изменения не смогли повлиять на общий результат по снижению показателя индекса".

"В разрезе года цены на составляющие индекса в столице также продолжили свое снижение. Кофе подешевел на 2,7%, шоколад – на 4,6%, молоко – на 7,2%. Только вода стала дороже на 10,1%. Однако объемы ее покупки резко и существенно снизились – на 18,4%. Объемы покупки за год сократились и для кофе (минус 5,6%), и для шоколада (минус 3,6%). Только молока москвичи в апреле купили на 5,4% больше, чем годом ранее", — отмечает "Ромир".