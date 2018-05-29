Резервы или расходы: откуда возьмется рост экономики

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Как вывести экономику на рост в 3,5% ВВП, что делать со сверхдоходами от нефти — продолжать направлять в резервы или начать активно тратить, а также при каких условиях Россия закрепится в шестерке ведущих стран мира — в материале РИА Новости.

Сессия "Российская экономика на траектории роста: вызовы и решения" стала одной из ключевых на Петербургском экономическом форуме. Оправившись от рецессии — самой затяжной за последние двадцать лет, экономика страны оживляется: ВВП увеличился на полтора процента, инфляция замедлилась до исторических минимумов. В этом году, по разным прогнозам, ожидается рост ВВП на уровне 1,7-2,1%. Но перед государством стоит более сложная задача — ускорить экономику до темпов выше среднемировых, до 3,5% ВВП в год.

"Лишние" деньги — в резервы

Пожалуй, главное, в чем разошлись участники дискуссии, — продолжать ли России копить резервы, опираясь на нефтяные сверхдоходы, или же пустить эти деньги в дело. Подорожавшая нефть — хорошее подспорье бюджету: 2018 год госказна завершит с профицитом.

Стоимость черного золота почти вдвое превысила заложенные в бюджете консервативные 40 долларов за баррель. Соответственно, предполагаемые доходы от экспорта углеводородов — 2,75 триллиона рублей, в пять раз больше, чем планировалось.

Сейчас все нефтегазовые сверхдоходы (те, что от цены нефти выше установленной бюджетом планки) направляются на наращивание национальных резервов. Таково бюджетное правило: как можно больше излишков тратить на покупку валюты.

По мнению главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, подобный консерватизм более чем оправдан. Умеренно жесткая денежно-кредитная и бюджетная политика помогла стабилизировать экономику, но расслабляться не стоит: внешнеполитическая обстановка существенно обострилась.

"Оставайтесь внутри бюджетного правила, которое вы сами себе установили, и не меняйте его", — рекомендовала директор-распорядитель МВФ. По ее словам, изменения в этом вопросе подорвут доверие инвесторов.

С Лагард согласен первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов. Ведомство ориентировано на накопление нефтегазовых доходов и жесткий контроль бюджетных расходов.

Пора начинать тратить и занимать

У нового главы Счетной палаты Алексея Кудрина другая позиция. Он призывает пересмотреть бюджетное правило и не бояться тратить резервы. По его мнению, есть смысл больше занимать на внешних рынках — нужно увеличить заимствования на 0,5% ВВП, чтобы запустить рост экономики.

"Мы можем на пять долларов сдвинуть границу цены отсечения, так как 40 долларов — это жестковато при сегодняшних котировках в 75 долларов", — полагает Кудрин.

В то же время он подчеркнул: ситуация на рынке сырья непредсказуема, нефтяные котировки могут снова упасть до 50 долларов.

Непредсказуемая нефть

На непредсказуемость нефтяного рынка, где ситуацию практически полностью определяет геополитика, указывают и аналитики. На стороне роста цен — развал нефтяной индустрии Венесуэлы и возможная потеря рынком иранских поставок в связи с санкциями США. Против играет увеличение добычи в США. Уже 25 мая котировки заметно просели — после того как обозначились планы России и Саудовской Аравии по увеличению добычи.

Если страны ОПЕК+ скорректируют соглашение, во второй половине года цены пойдут вниз.

Как заявили представители российских нефтяных компаний, котировки достаточно высоки, справедливым для обеспечения спроса в отрасли считают уровень в 60 долларов за баррель.

В таких условиях наращивание резервов, с точки зрения финансистов, вполне разумная стратегия.

"Не стоит надеяться на долгий рост нефтяных цен — котировки могут так же резко упасть. Поэтому Минфин и ЦБ торопятся пополнять резервы и использовать выгодную конъюнктуру для создания подушки безопасности", — отмечает Сергей Хестанов, советник генерального директора по экономике "Открытие Брокер".

© AP Photo / Hasan Jamali Добыча нефти © AP Photo / Hasan Jamali Добыча нефти

Фонд объемом три процента ВВП

По данным РАНХиГС, чтобы Россия осталась в числе шести ведущих стран мира, экономике нужно расти темпами 3,3% ВВП в год. Ключевое условие для этого — увеличение инвестиций, в чем согласились Минфин и федеральный аудитор.

Для инвестирования в инфраструктуру формируется специальный фонд. Деньги туда пойдут из заемных средств.

"Начиная с 2019 года мы создаем фонд, который в значительных объемах на протяжении шестилетнего периода может быть порядка трех процентов ВВП, с тем чтобы массированно увеличивать государственные вложения в эту часть экономики, которая потом будет стимулировать частный бизнес", — пояснил Силуанов. Кроме того, для привлечения инвесторов реализуют целый ряд регуляторных мер, в частности новые налоговые стимулы.

Участники форума признали, что по показателям вложений Россия отстает от стран с высокими темпами развития экономики. Уровень инвестиций — 21% ВВП, а чтобы добиться роста на уровне трех процентов ВВП, требуется как минимум 25%. Эту задачу предстоит решать уже сейчас.