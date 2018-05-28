Компании Минца работают в прежнем режиме, сообщили в O1 Group

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Российские компании, акционером которых является Борис Минц, работают в прежнем режиме, несмотря на то, что бизнесмен, по информации СМИ, покинул Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе O1 Group.

"Хотим отметить, что ФГ "Будущее" и подконтрольные группе НПФ, а также компании O1 Group, О1 Properties и другие активы, акционером которых является Борис Минц, работают в прежнем режиме, никаких изменений в их работе не произошло", — говорится в сообщении O1 Group.

В нем подчеркивается, в частности, что флагманский фонд группы — НПФ "Будущее" — продолжает формировать, назначать и выплачивать пенсии. Как отмечается в сообщении, "обо всех значимых изменениях, касающихся деятельности компаний, пресс-службы официально информируют рынок в обязательном порядке".

Об отъезде Минца и троих его сыновей с семьями в Лондон ранее сообщила газета "Ведомости". Бизнесмен и его родственники уехали из России на фоне судебных разбирательств. Санируемый банк "ФК Открытие" оспаривает сделки со структурами O1 Group, которые, как считает временная администрация, причинили банку убытки в 34 миллиарда рублей. Кроме того, Промсвязьбанк, тоже проходящий санацию, требует признать незаконным выход из своего капитала накануне объявления о санации трех НПФ, в том числе фонда "Будущее", входящего в одноименную группу, бенефициаром которой является Минц.

В пресс-службе O1 Group заявили, что не комментируют "сведения третьих лиц и неофициальных источников". "Борис Минц является мажоритарным акционером многих компаний, включая международные, что предполагает его активные передвижения. Комментировать его местонахождение в каждый конкретный момент считаем нецелесообразным", — отметила пресс-служба.

O1 Group — инвесткомпания Минца, владеющая активами в различных секторах экономики. Основной актив группы — O1 Properties, являющаяся одним из крупнейших владельцев офисов класса А в Москве. Рыночная стоимость портфеля офисов составляет, по собственным данным компании, 4,3 миллиарда долларов. Финансовая группа "Будущее" была создана в 2016 году для объединения системы управления НПФ, входящих в холдинг O1 Group. В группу входят НПФ "Будущее", "Телеком-союз", "Образование".