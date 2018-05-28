Россельхознадзор планирует проверить поставки сухого молока из Казахстана

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Россельхознадзор в ближайшее время планирует проверить поставки сухого молока из Казахстана, сообщил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Мы сегодня вечером отправим письмо, что к ним хотели бы выехать на инспекцию. Они к нам приезжают в Оренбургскую область, в субботу они сообщили, что хотят завтра приехать в Оренбургскую область", — сказал Данкверт в кулуарах Генеральной ассамблеи Всемирной фермерской организации.

"Мы говорим — пожалуйста, а мы к вам — за сухим молоком, откуда оно взялось", — добавил он. Скорость проведения проверки, по словам главы ведомства, связана с тем, что и представители Казахстана уведомили Россельхознадзор о проверках предприятий Оренбургской области лишь за несколько дней.

В начале апреля Россельхознадзор поручил своим территориальным управлениям усилить контроль за происхождением молочной продукции из Казахстана из-за значительного увеличения ее ввоза в первом квартале. Служба отмечала, что за первые три месяца 2018 года из Казахстана в РФ было поставлено 4,041 тысячи тонн молочной продукции, что в сумме превышает объемы поставок за предыдущие пять лет.

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