Участниками ежегодного IT-форума в Югре станут представители 55 стран

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 мая — РИА Новости. Участниками X международного IT-форума в Ханты-Мансийске, который пройдет 5-6 июня, станут представители 55 стран, сообщается на сайте форума в понедельник.

Международный IT-форум пройдет в Югре в десятый раз, с 2014 года его постоянными участниками являются делегации стран БРИКС, с 2015 года — ШОС.

"В 2018 году в работе IT-форума примут участие представители 55 стран мира… 40 стран будут представлены на международной конференции "Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия" под эгидой ЮНЕСКО", — говорится в сообщении.

По информации организаторов, ожидаются представительные делегации из Индии и Китая, послы ЮАР, Бразилии, Сирии и стран Африки. Кроме того, в обсуждении вопросов информационной безопасности в рамках отдельной конференции примут участие эксперты из Бразилии, Вьетнама, Малайзии, Армении, Казахстана и Республики Беларусь.

В сообщении отмечается, что на форуме будут широко представлены и российские субъекты федерации. Уже подтвердили свое участие 43 региона.

Как рассказали журналистам в официальном штабе правительства Югры, форум посетит новый министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков. Ожидается, что он станет участником пленарного заседания, посвященного цифровой экономике, а также ознакомится с выставкой "Информационные технологии для всех".