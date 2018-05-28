"ВИМ-Авиа" выплатила еще 71 миллион рублей долга по зарплате сотрудникам

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. "ВИМ-Авиа" выплатила 71 миллион рублей по образовавшемуся ранее долгу по заработной плате сотрудников, сообщает компания в понедельник.

"ВИМ-Авиа" в октябре прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, — около 10 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен.

"Глава авиакомпании "ВИМ-Авиа" Андрей Константинович Лайко в очередной раз провел крупную выплату денежных средств сотрудникам авиакомпании, по образовавшемуся ранее долгу по заработной плате. Второй транш, в размере 70,989 миллиона рублей, поступил на расчетный счет авиакомпании в банк "Зенит". Денежные средства полностью списаны в счет погашения задолженности по заработной плате перед более 400 сотрудниками авиакомпании", — говорится в сообщении.

"На сегодняшний день, как констатировал глава авиакомпании на погашение ранее образованной задолженности перечислено свыше 170 миллионов рублей", — уточняется там же.

Семнадцатого мая компания провела совещание по вопросу выплаты зарплаты работникам, в нем приняли участие руководители и представители трудового коллектива авиакомпании, временный управляющий, сотрудники госинспекции труда, СК, налоговых органов и службы судебных приставов.

Участники совещания определили наиболее актуальные проблемы на текущий момент, а также формы взаимодействия в целях скорейшего погашения задолженности по заработной плате. По итогам совещания была сформирована рабочая группа под руководством замдиректора "ВИМ-Авиа" Дмитрия Богача. Рабочая группа намерена добиться возмещения НДС на сумму 450 миллионов рублей для погашения оставшейся части заработной платы.