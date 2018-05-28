Патрушев назвал развитие фермерства одной из главных задач Минсельхоза

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Развитие фермерского движения является одной из важнейших задач, которые стоят перед Минсельхозом РФ, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Развитие фермерского движения является одной из важнейших задач, стоящих перед Министерством сельского хозяйства РФ. Для ее решения мы используем широкий набор инструментов: меры господдержи, развитие кооперации, создание комфортных условий жизни для фермеров и их семей", — сказал Патрушев, выступая на открытии Генеральной ассамблеи Всемирной фермерской организации.

Он отметил, что фермерские хозяйства в России являются наиболее динамично развивающимся сектором аграрной экономики. "Фермеры России сегодня — это более 205 тысяч хозяйств, которые ежегодно наращивают производство сельхозпродукции. Вместе с хозяйствами населения фермерами произведено 48% продукции сельского хозяйства", — указал министр.

Он добавил, что для него участие в работе ассамблеи имеет особое значение. "Это первое международное аграрное мероприятие, в котором я участвую в ранге министра сельского хозяйства РФ", — пояснил Патрушев.