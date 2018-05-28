Патрушев назвал развитие фермерства одной из главных задач Минсельхоза

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Развитие фермерского движения является одной из важнейших задач, которые стоят перед Минсельхозом РФ, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
Он отметил, что фермерские хозяйства в России являются наиболее динамично развивающимся сектором аграрной экономики. "Фермеры России сегодня — это более 205 тысяч хозяйств, которые ежегодно наращивают производство сельхозпродукции. Вместе с хозяйствами населения фермерами произведено 48% продукции сельского хозяйства", — указал министр.
Он добавил, что для него участие в работе ассамблеи имеет особое значение. "Это первое международное аграрное мероприятие, в котором я участвую в ранге министра сельского хозяйства РФ", — пояснил Патрушев.