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Экономика

Рахметов: приватизация активов "Самрук Казына" укрепит экономику Казахстана

18:1428.05.2018
(обновлено: 18:15 28.05.2018)
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© Фото : Саламат АязбайПрезидентский дворец в Астане. Архивное фотоПрезидентский дворец в Астане. Архивное фото
© Фото : Саламат Аязбай

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Программа приватизации активов фонда национального благосостояния Казахстана "Самрук-Казына", рассчитанная до 2020 года, позволит сделать экономику страны еще эффективнее и конкурентоспособнее, считает управляющий директор по трансформации, приватизации и реструктуризации "Самрук-Казына" Нурлан Рахметов.

Работа фондовой биржи. Архивное фото
© AP Photo / Richard Drew
"Самрук-Казына" планирует провести IPO "Казмунайгаза" в 2020 году
"Самрук-Казына" проводит масштабную программу приватизации госактивов, находящихся под его управлением. В 2018 году фонд намерен вывести на приватизацию 50 крупных, средних и небольших компаний, представляющих различные сектора экономики республики. В настоящее время фонд реализовал в рамках приватизации активы на 400 миллионов долларов, основные средства планирует получить в ближайшее время от продажи стратегических активов. При этом при приватизации ряда стратегических компаний, такими как "Казмунайгаз" и "Казатомпром", "Самрук-Казына" будет стремиться сохранить контроль над ними.

"Основной посыл программы приватизации — чем больше частного сектора в экономике, тем устойчивее эта экономика, и тем устойчивее и эффективнее развивается страна. Цель со стороны правительства — снижение доли государства в экономике… цель довести эту границу до 15%, это тот максимум, который государство должно занимать в экономике", — сказал РИА Новости Рахметов, выступивший на презентации фонда в ММПЦ МИА "Россия сегодня".

По его словам фонд также пытается существенно реформировать менеджмент компаний, так, "чтобы менталитет и корпоративная культура была такой же, как у лучших зарубежных аналогов".

Вид Астаны. Архивное фото
© Фото : Саламат Аязбай
"Самрук-Казына" намерен сохранить стратегические активы после приватизации
"У нас объем закупок 4 триллиона казахстанских тенге — это огромная часть экономики. Если мы будем работать по правильным принципам, бизнес-процессам и с правильным менталитетом — честно, открыто и без воровства, и будем думать о стране, естественно это мультипликативно повлияет на наших контрпартнёров и остальную часть экономики. "Самрук-Казына" рванёт вперёд и за нами вся экономика рванёт вперёд. Я на самом деле больше в этом историческую роль "Самрука" вижу. Если мы сумеем трансформироваться и достичь уровень мировых компаний, тогда мы сможем и страну за собой повезти вперёд в 30-ку (лучших)", — сказал Рахметов.

В свою очередь, как пояснил РИА Новости руководитель ассоциации торгово-промышленных палат Уральского федерального округа — президент Южно-Уральской ТПП Фёдор Дегтярёв, в том время, как основная цель бизнеса — заработать, "здесь важно, чтобы все работали в одинаковых условиях".

"Мы находимся в едином экономическом пространстве, а налогообложение друг от друга отличается. Надо сближать законодательство и создавать одинаковые условия для бизнеса, чтобы не было такого, что из одной страны в другую бизнес перетекал. Нужно, чтобы все работали в одинаковых условиях и налоги были у всех одинаковые — это логично", — сказал Дегтярёв.

По его словам, обе страны ведут большую работу по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса.

"Мы тоже создаём, и у нас, как и в Казахстане есть свободные экономические зоны, территории и зоны опережающего развития. Но, если взять в целом систему налогообложения, то мы понимаем, что Казахстан имеет ряд определённых преимуществ. Например, налог на добавленную стоимость в России 18%, у них — 12%, НДФЛ 10% там, у нас 13%, налог на имущество в России — 2,2%, в Казахстане — 1,5%. Сейчас у них принят новый налоговый кодекс, который в основном направлен на развитие и поддержку малого бизнеса, там льготные условия получения патентов", — добавил Дегтярёв.

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