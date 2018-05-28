Рахметов: приватизация активов "Самрук Казына" укрепит экономику Казахстана

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Программа приватизации активов фонда национального благосостояния Казахстана "Самрук-Казына", рассчитанная до 2020 года, позволит сделать экономику страны еще эффективнее и конкурентоспособнее, считает управляющий директор по трансформации, приватизации и реструктуризации "Самрук-Казына" Нурлан Рахметов.
"Основной посыл программы приватизации — чем больше частного сектора в экономике, тем устойчивее эта экономика, и тем устойчивее и эффективнее развивается страна. Цель со стороны правительства — снижение доли государства в экономике… цель довести эту границу до 15%, это тот максимум, который государство должно занимать в экономике", — сказал РИА Новости Рахметов, выступивший на презентации фонда в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
По его словам фонд также пытается существенно реформировать менеджмент компаний, так, "чтобы менталитет и корпоративная культура была такой же, как у лучших зарубежных аналогов".
В свою очередь, как пояснил РИА Новости руководитель ассоциации торгово-промышленных палат Уральского федерального округа — президент Южно-Уральской ТПП Фёдор Дегтярёв, в том время, как основная цель бизнеса — заработать, "здесь важно, чтобы все работали в одинаковых условиях".
"Мы находимся в едином экономическом пространстве, а налогообложение друг от друга отличается. Надо сближать законодательство и создавать одинаковые условия для бизнеса, чтобы не было такого, что из одной страны в другую бизнес перетекал. Нужно, чтобы все работали в одинаковых условиях и налоги были у всех одинаковые — это логично", — сказал Дегтярёв.
По его словам, обе страны ведут большую работу по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса.
"Мы тоже создаём, и у нас, как и в Казахстане есть свободные экономические зоны, территории и зоны опережающего развития. Но, если взять в целом систему налогообложения, то мы понимаем, что Казахстан имеет ряд определённых преимуществ. Например, налог на добавленную стоимость в России 18%, у них — 12%, НДФЛ 10% там, у нас 13%, налог на имущество в России — 2,2%, в Казахстане — 1,5%. Сейчас у них принят новый налоговый кодекс, который в основном направлен на развитие и поддержку малого бизнеса, там льготные условия получения патентов", — добавил Дегтярёв.