Более 170 компаний из КНР примут участие в китайско-российском ЭКСПО

ПЕКИН, 28 мая — РИА Новости. Более 170 китайских компаний примут участие в V Российско-китайском ЭКСПО, которое пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля."Жэньминь жибао", партнерами ЭКСПО в этом году совместно с рядом российских профильных ведомств выступает министерство коммерции Китая, администрация северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, в столице которой городе Харбин прошло ЭКСПО прошлого года.
Как отмечает издание, на выставку приедут китайские компании из таких сфер, как авиация, строительство, высокие технологии, из лесной промышленности, логистики, сельского хозяйства и других.