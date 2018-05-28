Более 170 компаний из КНР примут участие в китайско-российском ЭКСПО

ПЕКИН, 28 мая — РИА Новости. Более 170 китайских компаний примут участие в V Российско-китайском ЭКСПО, которое пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля.

Как сообщает газета "Жэньминь жибао" , партнерами ЭКСПО в этом году совместно с рядом российских профильных ведомств выступает министерство коммерции Китая, администрация северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, в столице которой городе Харбин прошло ЭКСПО прошлого года.

Как отмечает издание, на выставку приедут китайские компании из таких сфер, как авиация, строительство, высокие технологии, из лесной промышленности, логистики, сельского хозяйства и других.