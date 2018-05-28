Индия ищет долгосрочное решение проблемы роста цен на топливо в стране

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 мая — РИА Новости. Правительство Индии разрабатывает комплексную стратегию, которая позволит достичь долгосрочного решения проблемы растущих цен на нефтепродукты в стране, заявил в понедельник министр нефти и природного газа Индии Дхармендра Прадхан.

"Я уже неоднократно однозначно высказывался по этой проблеме. Нынешний скачок цен на нефть обусловлен тремя основными факторами: ростом мировых цен на сырую нефть, колебаниями курса доллара и индийской рупии, а также некоторыми сложностями в сфере налогообложения", — сказал Прадхан журналистам в Нью-Дели.

"Правительство Индии готовит комплексную стратегию в целях выработки долгосрочного решения… Мы внимательно следим за ситуацией. Посмотрим, как все будет развиваться", — добавил глава индийского ведомства, отказавшись дать более подробный комментарий по данному вопросу.

Цена на бензин и дизельное топливо в Индии продолжают непрерывно расти уже больше двух недель, порождая все больше критики в адрес действующего правительства со стороны местной оппозиции. По данным открытых источников, стоимость литра бензина в столичном регионе Дели в понедельник составила 78,27 рупий за литр (70,70 руб.), дизельного топлива — 69,17 рупий (62,5 руб).