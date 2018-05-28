Татарстан и Банк БРИКС нацелены на развитие сотрудничества

КАЗАНЬ, 28 мая — РИА Новости. Татарстан заинтересован в сотрудничестве с Новым банком развития БРИКС в области транспортной инфраструктуры, энергоэффективности, ЖКХ и городского хозяйства, заявил президент республики Рустам Минниханов в ходе встречи с президентом банка Кундапуром Ваманом Каматхом.

Минниханов в понедельник находится с рабочей поездкой в Шанхае. Основная цель – участие в III ежегодном заседании Банка БРИКС. Президент Татарстана встретился с президентом НБР и принял участие в семинаре "Развитие финансирования в изменяющейся глобальной окружающей среде".

"Вы финансируете инфраструктурные проекты в сфере транспортной инфраструктуры, энергоэффективности, ЖКХ и городского развития. Это очень важные направления, которые представляют большой интерес для нашей республики", — приводит слова Минниханова на встрече с главой банка его пресс-служба.

Президент Татарстана отметил, что банк уже одобрил несколько российских проектов, на рассмотрение представлен и один из татарстанских проектов – комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений в городе Чистополь, который недавно получил статус территории опережающего социально-экономического развития.

В числе других перспективных проектов Минниханов назвал организацию производства глубокой переработки зерна, строительство ветропарка для генерации электроэнергии и реконструкцию Заинской ГРЭС. Он напомнил, что между Татарстаном и Новым банком развития уже создана рабочая группа, в ближайшее время республика планирует представить на рассмотрение банка ряд проектов. Также глава региона предложил Каматху организовать совместные семинары и форумы.

При этом Минниханов отметил, что основные инвестиции Татарстана направлены в нефтехимический комплекс и машиностроение, но республика активно занимается развитием инфраструктуры для малого и среднего бизнеса, ведет работу по развитию искусственного интеллекта, блокчейна, робототехники, имеет опыт и механизмы поддержки по финансированию инвестиционных программ.

Каматх подчеркнул, что у проектов, предложенных республикой, большой потенциал. В ближайшее время представитель банка, по его словам, посетит Татарстан для более подробного изучения данных проектов.

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