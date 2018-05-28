Банк БРИКС надеется получить кредитный рейтинг к концу июля

ПЕКИН, 28 мая — РИА Новости. Новый банк развития БРИКС рассчитывает получить международный кредитный рейтинг к концу июля этого года, заявил в понедельник президент банка Кундапур Ваман Каматх.

"Мы ожидаем, что оценка международными кредитными рейтинговыми агентствами будет завершена к концу июля", — заявил Каматх на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Шанхае третьего годового собрания совета управляющих банка.

Банк уже получил наивысший рейтинг ААА от китайских рейтинговых агентств Chengxin International Credit Rating и China Lianhe Credit Rating. В настоящее время ведется работа по получению рейтинга от "большой тройки" рейтинговых агентств, что позволит банку выйти на международный финансовый рынок капитала.

Третье годовое заседание Совета управляющих Нового банка развития БРИКС открылось в понедельник в Шанхае, в этом году встреча проходит под темой "Инновационные подходы к кредитованию на цели развития". В собрании принимают участие министры финансов стран-членов БРИКС, а также представители центральных и местных правительств, руководители международных и национальных институтов развития, известные банкиры, бизнесмены и эксперты. Российскую делегацию возглавляет заместитель министра финансов Сергей Сторчак.

Политическое решение о создании НБР БРИКС было принято в 2013 году лидерами стран на V саммите организации в Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о Новом банке развития. Официальный старт работе НБР был дан на инаугурационном заседании Совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве.

Основная задача НБР заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах. Банк уже начал финансировать первые проекты в странах-участницах. В России Новый банк развития финансирует проект по малой генерации в Карелии. Сейчас он предоставляет финансирование из собственных средств, однако в дальнейшем для привлечения займов на международном рынке ему требуется кредитный рейтинг.