Сенатор призвал отрегулировать правила применения овербукинга

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Легализация овербукинга в РФ возможна только при условии четкого нормативного регулирования, нарушение правил авиаперевозки должно считаться административным правонарушением, считает зампредседателя комитета Совета Федерации по экономполитике Валерий Васильев.

Ранее Общероссийский народный фронт обратился в Минтранс России, транспортную прокуратуру и Ространснадзор с предложением сделать овербукинг (систему, при которой продается больше мест, чем есть на самом деле) отдельным нарушением Административного кодекса РФ и увеличить за него штраф. Представители ОНФ отметили, что в последнее время участилось количество случаев, когда граждане, имея на руках заранее купленный билет, не могут вылететь вовремя из-за якобы технических неполадок. Такая ситуация является примером овербукинга.

"Легализация овербукинга возможна лишь при условии жесткого нормативного регулирования. И, к сожалению, только увеличение штрафов не изменит всерьез ситуацию", — сказал Васильев РИА Новости в понедельник.

По его словам, необходимо проанализировать ситуацию с перевозками, в том числе чартерными, прежде всего в периоды высокого сезона, когда особенно часто авиаперевозчики продают емкости, не располагая ими в полном объеме. Отсюда и возникают серьезные проблемы у пассажиров, считает Васильев.

"В случае, если будет четко прописано нормативное регулирование, большинство подобных проблем удастся избежать. Но явные правонарушения, безусловно, должны быть квалифицированы как нарушения Административного кодекса РФ с соответствующими наказаниями", — отмечает сенатор.

Васильев подчеркивает, что "до тех пор, пока эти правила не прописаны, Роскомнадзор совместно с Минтрансом РФ должен обеспечить контроль за перевозками пассажиров".

"У нас не должно быть серьезных сбоев в столь важный для страны момент. В период Чемпионата мира по футболу 2018 принципиально важно, чтобы все структуры и транспорт, в том числе, работали "как часы", — считает сенатор.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах России на 12 стадионах — в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.