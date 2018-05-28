Сенатор призвал отрегулировать правила применения овербукинга

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Легализация овербукинга в РФ возможна только при условии четкого нормативного регулирования, нарушение правил авиаперевозки должно считаться административным правонарушением, считает зампредседателя комитета Совета Федерации по экономполитике Валерий Васильев.
"Легализация овербукинга возможна лишь при условии жесткого нормативного регулирования. И, к сожалению, только увеличение штрафов не изменит всерьез ситуацию", — сказал Васильев РИА Новости в понедельник.
"В случае, если будет четко прописано нормативное регулирование, большинство подобных проблем удастся избежать. Но явные правонарушения, безусловно, должны быть квалифицированы как нарушения Административного кодекса РФ с соответствующими наказаниями", — отмечает сенатор.
"У нас не должно быть серьезных сбоев в столь важный для страны момент. В период Чемпионата мира по футболу 2018 принципиально важно, чтобы все структуры и транспорт, в том числе, работали "как часы", — считает сенатор.
Чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах России на 12 стадионах — в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.