Новый банк развития БРИКС выделил России два кредита на $540 миллионов

ШАНХАЙ, 28 мая – РИА Новости. Совет директоров Нового банка развития БРИКС одобрил два проекта в России на сумму 540 миллионов долларов, сообщил на пресс-конференции президент банка БРИКС Кундапур Ваман Каматх.
Первый из одобренных проектов России – "Развитие систем водоснабжения и водоочистки в городах Российской Федерации". Цель проекта заключается в повышении качества и надежности предоставления населению городов, расположенных в бассейне Волги, услуг водоснабжения и водоочистки, улучшении экологической обстановки и минимизации наносимого ущерба окружающей среде.
Общая сумма кредита составляет 320 миллионов долларов.
Совет директоров банка также поддержал российскую заявку на получение займа на сумму 220 миллионов долларов на реализацию проекта "Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических городов и поселений". Целью проекта является повышение устойчивости городского развития и обеспечение социально-экономического роста малых исторических поселений путем комплексного развития части их территории и инфраструктуры.
Третье годовое заседание Совета управляющих Нового банка развития БРИКС открылось в понедельник в Шанхае, в этом году встреча проходит под темой "Инновационные подходы к кредитованию на цели развития". В собрании принимают участие министры финансов стран-членов БРИКС, а также представители центральных и местных правительств, руководители международных и национальных институтов развития, известные банкиры, бизнесмены и эксперты. Российскую делегацию возглавляет заместитель министра финансов Сергей Сторчак.