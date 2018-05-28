Новый банк развития БРИКС выделил России два кредита на $540 миллионов

ШАНХАЙ, 28 мая – РИА Новости. Совет директоров Нового банка развития БРИКС одобрил два проекта в России на сумму 540 миллионов долларов, сообщил на пресс-конференции президент банка БРИКС Кундапур Ваман Каматх.

Решение было принято на 14-м заседании совета директоров в Шанхае, где в понедельник также прошло и четвертое годовое заседание совета управляющих банка.

Первый из одобренных проектов России – "Развитие систем водоснабжения и водоочистки в городах Российской Федерации". Цель проекта заключается в повышении качества и надежности предоставления населению городов, расположенных в бассейне Волги, услуг водоснабжения и водоочистки, улучшении экологической обстановки и минимизации наносимого ущерба окружающей среде.

Общая сумма кредита составляет 320 миллионов долларов.

Совет директоров банка также поддержал российскую заявку на получение займа на сумму 220 миллионов долларов на реализацию проекта "Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических городов и поселений". Целью проекта является повышение устойчивости городского развития и обеспечение социально-экономического роста малых исторических поселений путем комплексного развития части их территории и инфраструктуры.

Совет директоров банка также одобрил по одному проекту в Бразилии, Индии, Китае и в Южной Африке на сумму 200 миллионов долларов, 350 миллионов долларов, 300 миллионов долларов и 200 миллионов соответственно. При это проекты в Бразилии и ЮАР стали первыми кредитами без суверенных гарантий. Таким образом, по состоянию на данный момент, банк в одобрил 21 проект на общую сумму 5,1 миллиарда долларов.

Третье годовое заседание Совета управляющих Нового банка развития БРИКС открылось в понедельник в Шанхае, в этом году встреча проходит под темой "Инновационные подходы к кредитованию на цели развития". В собрании принимают участие министры финансов стран-членов БРИКС, а также представители центральных и местных правительств, руководители международных и национальных институтов развития, известные банкиры, бизнесмены и эксперты. Российскую делегацию возглавляет заместитель министра финансов Сергей Сторчак.

Политическое решение о создании НБР БРИКС было принято в 2013 году лидерами стран на V саммите организации в Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о Новом банке развития. Официальный старт работе НБР был дан на инаугурационном заседании Совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача НБР заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах. Банк уже начал финансировать первые проекты в странах-участницах. В России Новый банк развития финансирует проект по малой генерации в Карелии. Сейчас он предоставляет финансирование из собственных средств, однако в дальнейшем для привлечения займов на международном рынке ему требуется кредитный рейтинг.