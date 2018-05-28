"Самрук-Казына" планирует провести IPO "Казмунайгаза" в 2020 году

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Фонд национального благосостояния (ФНБ) Казахстана "Самрук-Казына", управляющий ключевыми госактивами страны, планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) национальной нефтегазовой компании "Казмунайгаз" (КМГ) в 2020 году, сообщил управляющий директор по трансформации, приватизации и реструктуризации фонда Нурлан Рахметов на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".

"Третья волна приватизации крупных компаний — это наш почтовый оператор "Казпочта", наш крупнейший актив внутри фонда — нефтяная компания "Казмунайгаз" — и железнодорожный перевозчик "Казахстан темир жолы", — рассказал Рахметов.

По его словам, для этих компаний планируется провести IPO. Как поясняется в презентации ФНБ, это произойдет в 2020 году. В мае в интервью РИА Новости Рахметов говорил, что фонд планирует предложить инвесторам в ходе IPO порядка 25% "Казмунайгаза". А ранее в понедельник он пояснил, что Казахстан будет стремиться сохранить контроль в этом активе.

В настоящее время акционерами "Казмунайгаза" являются "Самрук-Казына" (90%) и Национальный Банк Республики Казахстан (10% плюс одна акция).

"Самрук-Казына", стремясь придать импульс развитию частного бизнеса и снизить госучастие в экономике, проводит масштабную программу приватизации активов, в ходе которой планирует реализовать компании в стратегических секторах экономики Казахстана.

Единственным акционером фонда "Самрук-Казына" является правительство Казахстана. Фонд создан для управления принадлежащими ему на праве собственности пакетами акций (долями участия) национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц с целью максимизации их долгосрочной ценности и повышения конкурентоспособности на мировых рынках.