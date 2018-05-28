Глава Минвостока обсудит с министром транспорта развитие ДФО

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Министр по развитию Дальнего Востока России Александр Козлов в ближайшие дни встретится с главой Минтранса, чтобы обсудить повышение транспортной доступности регионов Дальневосточного федерального округа, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

По информации пресс-службы, вопросы развития транспортного комплекса ДФО обсуждались на первой после назначения нового главы Минвостокразвития плановой встрече с представителями дальневосточных регионов в режиме видео-конференц-связи.

"Транспортная доступность — один из самых актуальных вопросов для Дальнего Востока. Полноценное развитие региона, занимающего более трети страны, невозможно без преодоления существующих инфраструктурных ограничений. У меня в ближайшие дни запланирована встреча с министром транспорта России Евгением Ивановичем Дитрихом, на которой будут обозначены ключевые проблемы в отраслях транспорта дальневосточных регионов. Для этой встречи регионы актуализируют ситуацию по ключевым блокам. Это пассажирские авиаперевозки, аэропортовая инфраструктура, инфраструктура морских портов, пункты пропуска через государственную границу, автодороги и мосты", — цитирует пресс-служба Козлова.