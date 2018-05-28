"Самрук-Казына" намерен сохранить стратегические активы после приватизации

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Фонд национального благосостояния (ФНБ) Казахстана "Самрук-Казына", управляющий ключевыми госактивами страны, при приватизации своих активов будет стремиться сохранить контроль над стратегическими компаниями, такими как "Казмунайгаз" и "Казатомпром", сообщил управляющий директор по трансформации, приватизации и реструктуризации фонда Нурлан Рахметов на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".

"В стратегических активах мы стремимся оставить контроль. Это в основном ресурсные компании "Казатомпром", "Казмунайгаз". Из нестратегических активов мы вообще хотим выйти в конце концов… Что касается инфраструктурных активов, как например, "Казахстан темир жолы" (Казахстанские железные дороги) для нас важно там сохранить какой-то блокирующий пакет акций", — сообщил Рахметов.

Единственным акционером фонда "Самрук-Казына" является правительство Казахстана. Фонд создан для управления принадлежащими ему на праве собственности пакетами акций (долями участия) национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц с целью максимизации их долгосрочной ценности и повышения конкурентоспособности на мировых рынках.

"Самрук-Казына", стремясь придать импульс развитию частного бизнеса и снизить госучастие в экономике, проводит масштабную программу приватизации активов, в ходе которой планирует реализовать компании в стратегических секторах экономики Казахстана.