Компанию "Самрук-Энерго" могут разделить на угольную и энергетическую

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Фонд национального благосостояния (ФНБ) Казахстана "Самрук-Казына", управляющий ключевыми госактивами страны, не исключает разделения компании "Самрук-Энерго" на угольную и энергетическую в преддверии ее приватизации, сообщил управляющий директор по трансформации, приватизации и реструктуризации фонда Нурлан Рахметов на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".

"Пока целиком, не разделяя (планируется приватизация — ред.), но если будет стоимость добавленная в том, что мы разделим и продадим, то мы не исключаем", — ответил Рахметов на вопрос о возможном разделении при приватизации "Самрук-Энерго" на угольную и энергетическую компании.

"Самрук-Казына" планирует приватизацию 100% "Самрук-Энерго". Как пояснил Рахметов, предполагается привлечение стратегического инвестора для этой компании в 2019 году. Ранее в мае в интервью РИА Новости Рахметов рассказывал, что в апреле фонд провел презентацию на фондовой бирже Шанхая, в ходе которой китайские инвесторы проявили большой интерес к "Самрук-Энерго".

"Самрук-Энерго" (на 100% принадлежит фонду "Самрук-Казына") объединяет мощности по производству электроэнергии и тепла, электросетевую инфраструктуру, активы в добыче энергетического угля. Электростанции "Самрук-Энерго" составляют около 30% установленной мощности всей энергосистемы Казахстана. Совместно с "Русалом" (в равных долях) холдингу принадлежит крупнейший в стране производитель угля — "Богатырь Комир".

По данным российского оператора экспорта-импорта электроэнергии — компании "Интер РАО" — в 2017 году на долю Казахстана пришлось 92% импорта и 8% экспорта электроэнергии. "Интер РАО" также совместно с "Самрук-Энерго" на паритетных началах владеет АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", расположенном в Казахстане. "Интер РАО" сообщала, что в 2018 году рассчитывает продать долю в Экибастузской ГРЭС-2.