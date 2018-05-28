Глава Тверской области определил приоритетные задачи региональных властей

ТВЕРЬ, 28 мая — РИА Новости. Развивать региональную экономику и повышать ее эффективность — приоритетные задачи работы правительства Тверской области, это позволит улучшить не только экономику региона, но и качество жизни населения, заявил губернатор региона Игорь Руденя после совещания с членами регионального правительства, на котором были подведены итоги участия делегации области в Петербургском международном экономическом форуме.

"Весь спектр внимания сегодня сводится к повышению эффективности, развитию региональной экономики. Один из важнейших принципов, на котором должно базироваться развитие нашей экономики — улучшение качества жизни наших граждан. Это значит, что мы должны быть государством с активно развивающейся экономикой и устойчивой социальной системой", — сказал Руденя.

Глава региона отметил, что на ПМЭФ был проведен ряд важных встреч, подписаны соглашения, ключевые из которых — с ПАО "Почта Банк" об увеличении числа отделений банка на территории Верхневолжья до 180, и с Федеральным агентством по рыболовству в сфере развития аквакультуры, охране биологических ресурсов Тверской области.

"Наша задача — активно заниматься качественным, эффективным использованием природных ресурсов, которые нам достались по наследству, и оставить их будущему поколению", — сказал Руденя.

На ПМЭФ работал стенд Тверской области, на котором были представлены предприятия, представляющие различные сферы экономики. В настоящее время на территории области реализуются или заявлены к реализации до 2028 года 63 инвестиционных проекта с общим объёмом инвестиций 461 миллиарда рублей. Инвестиции привлекаются в сферы промышленности, сельского хозяйства, IT-технологий.

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