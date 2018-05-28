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Экономика

Ульяновская область подписала с "Исузу Соллерс" контракт на 6 млрд рублей

14:1928.05.2018
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкУльяновск. Архивное фотоУльяновск. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Специнвестконтракт стоимостью в шесть миллиардов рублей будет реализован в Ульяновской области в сфере автопрома с компанией ООО "Исузу Соллерс", сообщает пресс-служба региона.

"Общий объем инвестиций в проект, который планируется реализовать в Ульяновской области, превысит шесть миллиардов рублей. Это будет один из самых конкурентоспособных заводов на всем постсоветском пространстве. Перед нами стоит задача в кратчайшие сроки обеспечить уровень локализации свыше 80% компонентов японского автомобиля. Этот инвестиционный проект, который японская компания ISUZU будет реализовывать на базе индустриального парка "УАЗ" в Ульяновске, служит ярким примером того, что между нашими странами выстроены хорошие отношения", — цитирует губернатора Ульяновской области Сергея Морозова его пресс-служба.

Под уровнем локализации свыше 80% подразумевается производство двигателя, коробки передач, рамы, системы электронного управления двигателем, системы ADAS и других компонентов. Помимо локализации самих узлов и агрегатов в рамках проекта будут использоваться российские материалы и литье.

Тепличный комплекс. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В Ульяновской области построят тепличный комплекс за два миллиарда рублей
Японская компания ISUZU начала сборку коммерческой техники "Исузу" в Ульяновске в 2012 году. Сегодня предприятие выпускает полную линейку грузовых автомобилей массой от трех до 33 тонн, модельный ряд насчитывает почти 50 модификаций. Также в регионе стартовало производство автобусов "Симаз" на шасси "Исузу".

Ранее сообщалось, что для реализации проекта российская компания Sollers и японский автопроизводитель ISUZU создали совместное предприятие ООО "Исузу Соллерс" с целью развития технологического партнерства и вывода на рынок нового совместного продукта в сегменте среднетоннажных грузовых автомобилей с высокой степенью локализации. Кроме того, проектом предусмотрено создание нового высокотехнологичного производственного комплекса на базе индустриального парка "УАЗ" (г. Ульяновск) для выпуска перспективных моделей автомобилей под брендами ISUZU и УАЗ.

"Для Ульяновской области этот СПИК стал третьим. Регион уже имеет два специнвестконтракта: в отрасли станкостроения и энергомашиностроения, а именно в ветроэнергетике. Они заключены первыми в России по этим направлениям. В феврале текущего года на Российском инвестиционном форуме "Сочи-2018" министерство промышленности и торговли РФ, правительство региона и датская компания Vestas в лице ООО "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" подписали СПИК в отрасли альтернативной энергетики. Двумя годами ранее, в 2016 году, Минпромторг России, правительство области, японско-немецкая компания DMG MORI и ООО "Ульяновский станкостроительный завод" подписали первый в России СПИК в отрасли станкостроения", — пояснили в пресс-службе регионального правительства.

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