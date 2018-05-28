В МИД рассказали о реакции деловых кругов США на закон о контрсанкциях

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российский закон о контрсанкциях вызвал заметное напряжение в деловых кругах США, заявил директор департамента Северной Америки МИД Георгий Борисенко.

"В США прежде всего реакция исходит со стороны бизнес-кругов, потому что достаточно большое количество крупных американских компаний активно работает на российском рынке со времен еще Советского Союза и хотели бы здесь остаться", — сказал он.

По его словам, когда рассматривалась первая редакция законопроекта, ряд крупных компаний и Американо-Российский деловой совет обратились к Владимиру Путину с просьбой смягчить ее.

Борисенко считает, что в Вашингтоне теперь будут следить, как этот закон применят в России.

Закон о контрсанкциях

Закон позволяет прекращать или приостанавливать международное сотрудничество в отдельных отраслях, запрещать ввоз или вывоз продукции и сырья, а также участвовать в госзакупках или приватизации государственного и муниципального имущества. Ко второй редакции из документа исключили упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг. Контрсанкции не будут распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе на лекарства. Также из проекта ушла норма, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием.

На прошлой неделе Госдума приняла закон "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств". Документ позволяет вводить контрсанкции в ответ на недружественные шаги США и других стран. Меры могут применяться в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.