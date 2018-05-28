МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российский закон о контрсанкциях вызвал заметное напряжение в деловых кругах США, заявил директор департамента Северной Америки МИД Георгий Борисенко.
По его словам, когда рассматривалась первая редакция законопроекта, ряд крупных компаний и Американо-Российский деловой совет обратились к Владимиру Путину с просьбой смягчить ее.
Борисенко считает, что в Вашингтоне теперь будут следить, как этот закон применят в России.
Закон о контрсанкциях
Закон позволяет прекращать или приостанавливать международное сотрудничество в отдельных отраслях, запрещать ввоз или вывоз продукции и сырья, а также участвовать в госзакупках или приватизации государственного и муниципального имущества.
Ко второй редакции из документа исключили упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг. Контрсанкции не будут распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе на лекарства.
Также из проекта ушла норма, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием.