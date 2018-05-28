АКРА оценило эффект для бюджета от повышения НДС до 20%

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Повышение НДС до 20% может принести бюджету за шесть лет чуть менее трети от суммы дополнительных расходов на реализацию "майского указа" президента, оцененных в 8 триллионов рублей, полагает эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

В понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников сообщила, что правительство обсуждает повышение НДС с 18% до 20%, что может принести бюджету около двух триллионов рублей за шесть лет.

"Объем консолидированного бюджета — это примерно 33% ВВП, 3,5% ВВП из них обеспечиваются доходами от внутреннего НДС. Если ставка по нему растет на 2 процентных пункта, а собираемость не падает — это должно дать 0,4% ВВП дополнительных доходов в год. При том, что необходимые 8 триллионов рублей за 6 лет — это по 1,2-1,4% ВВП в год", — сказал Куликов РИА Новости.

"Теоретически маневр с повышением ставки НДС дал бы чуть менее трети суммы. При этом рост ставки налога сдвинет конечные цены вверх на 0,7-1 процентный пункт суммарно. Если сдвиг растягивается чуть более чем на 1 год — это краткосрочная прибавка к темпам инфляции порядка 0,5 процентного пункта", — продолжил он.

По словам Куликова, экономия и эффект от замены льготного НДС на пособия по бедности менее предсказуемы. "Такой маневр в целом логичен, если стоит цель на повышение адресности социальных госрасходов. Льготный НДС обычно как раз вводится на товары первой необходимости, доля которых в потреблении больше у сравнительно менее обеспеченных людей", — отмечает он.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме перед одобрением его кандидатуры парламентом, оценил необходимые средства для выполнения нового "майского указа" в 25 триллионов рублей, что означает необходимость увеличить расходы на приоритетные направления на 8 триллионов рублей по сравнению с запланированным уровнем. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что указанные 8 триллионов рублей появятся в бюджете, во-первых, благодаря росту экономики, а во-вторых — мерам настройки налоговой системы. На последние придется около 1,2 триллиона рублей, при этом правительству придется уделить особое внимание макроэкономической политике и не нарушить макроэкономическую стабильность.