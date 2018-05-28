В Госдуме предложили обязать банки помогать валютным заемщикам

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Программу помощи валютным заемщикам следует в РФ продлить, а банки обязать к участию в ней и ее софинансировании, заявил на круглом столе в Госдуме первый заместитель председателя комитета по делам национальностей Валерий Рашкин (КПРФ).

"В настоящее время, прежде всего, необходимо добиться продления финансирования программы помощи гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Но необходимо принять и дополнительные меры, чтобы эта программа позволила решить проблему всем валютным заемщикам, оказавшимся в беде. Главное, обязать банки к участию в ней и ее софинансировании. Необходимо, чтобы наши банки работали в согласии с общественными интересами, а не против них", — сказал он.

Депутат считает, что ранее фактически под видом ипотеки "гражданам были навязаны опасные, заведомо практически невозвратные, безразмерные долги". "К тому же под ударом оказались и жилищные права граждан", — считает он.

"Сегодня ситуация с проблемной валютной ипотекой значительно лучше стала, чем, например, год назад, благодаря активной борьбе представителей гражданского общества и успешной реализации программы помощи гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, инициированной и поддержанной Госдумой и правительством возобновленной постановлением правительства №961 от 11 августа 2017 года", — продолжил Рашкин. Однако, по его словам, несмотря на то, что государство пошло навстречу пострадавшим и взяло четкий вектор на урегулирование ситуации, возникают серьезные проблемы.

Он обратил внимание, что "банки игнорируют официальную позицию государства и произвольно пользуются возможностью не участвовать" в программе помощи валютным заемщикам и "отказываются софинансировать решение данной проблемы". "Это, в том числе, определило преждевременное исчерпание средств программы. Более того, банки инициируют, еще форсируют исполнение действий против граждан, такие как торги, продолжают судебные разбирательства, в том числе по выселению граждан. Особенно заметна на общем фоне позиция банков с иностранным участием. Это такие, как Райффайзенбанк, "ДельтаКредит банк", Москоммерцбанк, ОТП-банк и другие", — сообщил Рашкин.

"Сама по себе программа помощи гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, это эффективный действенный инструмент, и сами валютные заемщики в результате своей борьбы смогли добиться от государства урегулирования ситуации и ценят экспертную поддержку Банка России по своей проблеме. Однако решению вопроса в настоящее время препятствует банковское сообщество. И нужно искать какие-то варианты для конструктивного диалога, поиска, устраивающего все стороны решения, как сделать так, чтобы разработанная программа позволила полностью решить вопрос с проблемной валютной ипотекой сейчас и чтобы этот вопрос не возникал в будущем", — резюмировал депутат.