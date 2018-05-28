В Госдуме предложили обязать банки помогать валютным заемщикам

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Программу помощи валютным заемщикам следует в РФ продлить, а банки обязать к участию в ней и ее софинансировании, заявил на круглом столе в Госдуме первый заместитель председателя комитета по делам национальностей Валерий Рашкин (КПРФ).
Депутат считает, что ранее фактически под видом ипотеки "гражданам были навязаны опасные, заведомо практически невозвратные, безразмерные долги". "К тому же под ударом оказались и жилищные права граждан", — считает он.
"Сегодня ситуация с проблемной валютной ипотекой значительно лучше стала, чем, например, год назад, благодаря активной борьбе представителей гражданского общества и успешной реализации программы помощи гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, инициированной и поддержанной Госдумой и правительством возобновленной постановлением правительства №961 от 11 августа 2017 года", — продолжил Рашкин. Однако, по его словам, несмотря на то, что государство пошло навстречу пострадавшим и взяло четкий вектор на урегулирование ситуации, возникают серьезные проблемы.
"Сама по себе программа помощи гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, это эффективный действенный инструмент, и сами валютные заемщики в результате своей борьбы смогли добиться от государства урегулирования ситуации и ценят экспертную поддержку Банка России по своей проблеме. Однако решению вопроса в настоящее время препятствует банковское сообщество. И нужно искать какие-то варианты для конструктивного диалога, поиска, устраивающего все стороны решения, как сделать так, чтобы разработанная программа позволила полностью решить вопрос с проблемной валютной ипотекой сейчас и чтобы этот вопрос не возникал в будущем", — резюмировал депутат.