На Смоленщине внедрят стандарты кадрового обеспечения экономического роста

СМОЛЕНСК, 28 мая — РИА Новости. В Смоленской области будут внедрены стандарты кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста — на это направлено соглашение, которое в рамках Петербургского международного экономического форума заключили Смоленская область, Агентство стратегических инициатив и Автономная некоммерческая организация "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации области.

"В частности, АСИ совместно с Агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" окажут содействие региону в части развития профессионального образования в соответствии со стандартами международной организации WorldSkills International, а также формирования регионального экспертного сообщества движения WorldSkills Russia и обеспечения доступа в международные профессиональные сообщества", — сказал собеседник агентства.

По его словам, содействие будет осуществляться в формате консультаций, проведения совместных мероприятий, направленных на реализацию стандарта в регионе. Кроме того, Соглашением предусмотрена совместная разработка проектов и инициатив по приоритетным направлениям деятельности.

"Для Смоленской области, которая за последние 6 лет работы уже привлекла более 70 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций, программа подготовки кадров — вопрос номер один. Многочисленные встречи и переговоры с потенциальными деловыми партнерами свидетельствуют о том, что у инвесторов, в том числе, иностранных, есть желание вкладывать средства в российскую экономику. Но, к сожалению, зачастую инвесторы не идут в регионы России именно из-за отсутствия там менеджмента и дефицита квалифицированных рабочих кадров. Поэтому мы очень рады, что смоленские ребята благодаря, в том числе, подписанному соглашению, смогут получать высокопрофессиональную подготовку и содействовать росту региональной экономики, улучшая, тем самым, качество жизни земляков", — сказал глава региона Алексей Островский.

По словам генерального директора Союза "WorldSkills Russia" Роберта Уразова, подписанное соглашение фиксирует приоритеты, в том числе, и для деятельности региональной власти, в подготовке кадров, когда делается ставка не на подготовку "в воздух", а именно под конкретные потребности конкретных инвесторов в конкретной экономике.

"Считаю, что наш проект по подготовке кадров востребован и принесет огромную пользу региону с точки зрения подготовки специалистов для экономики субъекта", — отметила в свою очередь генеральный директор АСИ, слова которой цитирует пресс-служба администрации Смоленской области.

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