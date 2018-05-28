Официальный курс евро на вторник вырос на 71 копейку

© РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк Россия готова перевести внешнеторговые расчеты на евро, заявил Силуанов Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 71,39 копейки — до 72,8322 рубля, курс доллара увеличился на 60,51 копейки — до 62,271 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, увеличилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 65,4 копейки, составив 67,0235 рубля.