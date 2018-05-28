В Совфеде указали недостатки идеи повысить акцизы на алкоголь и табак

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. К идее о ежегодном повышении в России акцизов на алкоголь и табак следует относиться с осторожностью, считает первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников.

Ранее газета " Известия ", ссылаясь на документацию министерства финансов РФ, сообщила, что Минздрав настаивает на индексации акцизов на крепкий алкоголь и сигареты минимум на 10 и 20% в год до 2020 года. По данным издания, министерство предлагает внести коррективы в Налоговый кодекс, Минфин выступает против таких поправок.

"Предлагаемые фискальные меры говорят об отсутствии продуманной стратегии экономического развития в целом", — сказал Калашников РИА Новости в понедельник.

По его мнению, акциз на табак можно повысить, по нормативам ВОЗ он должен составлять 50% от стоимости сигарет.

"Повышение цен на алкоголь не решит проблему дополнительных доходов, поскольку потребление алкоголя снижается", — добавил сенатор.

По его словам, в данном вопросе нельзя перегибать палку, учитывая опыт антиалкогольной кампании 1985 года. "Те 7 миллионов россиян, которые пьют, они будут пить в любом случае", — уверен Калашников.

Говоря о теме повышения акцизов в целом, он добавил, что "здесь вопрос — что главное для государства: чтобы людям жилось хорошо или желание постоянно получать дополнительные доходы".