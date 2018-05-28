Stadler изучает вопрос локализации производства в ОЭЗ в Татарстане

КАЗАНЬ, 28 мая — РИА Новости. Швейцарский производитель железнодорожного пассажирского транспорта Stadler рассматривать возможность локализовать производство в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, сообщает пресс-служба президента республики.

Председатель совета директоров Stadler Петер Шпулер и президент Татарстана Рустам Минниханов посетили ОЭЗ "Алабуга", где глава швейцарского концерна смог ознакомиться с инвестиционными возможностями и условиями как самой площадки ОЭЗ, так и республики в целом. Поездка в Татарстан стала продолжением диалога, начатого Миннихановым и Шпулером в марте этого года во время поездки делегации Татарстана в Швейцарию.

"Петер Шпулер вместе с Рустамом Миннихановым посетили два завода иностранных резидентов – компаний Rockwool и Ford Sollers. Глава Stadler смог лично убедиться в том, что в Татарстане успешно реализуются промышленные проекты мирового уровня. Кроме промышленной площадки, членов швейцарской делегации интересовала также социальная инфраструктура, созданная для специалистов ОЭЗ "Алабуга", — говорится в сообщении.

В административно-деловом центре "Алабуги" для гостей была организована краткая презентация возможностей и преференций особой экономической зоны.

Как отмечает пресс-служба, Шпулер высоко оценил инфраструктуру ОЭЗ "Алабуга" и сообщил, что Stadler будет рассматривать возможность локализации своего производства на этой площадке. Минниханов еще раз подтвердил готовность руководства Татарстана оказать необходимую поддержку инвестору, если он примет решение о создании завода в республике.

Stadler производит широкий спектр пассажирского железнодорожного транспорта: высокоскоростные, региональные и пригородные поезда, спальные вагоны, трамваи и вагоны метро. Заводы компании расположены в Швейцарии, Германии, Польше, Венгрии, Чехии, Италии, Австрии, Нидерландах, Испании, Алжире, США и Белоруссии. За прошедшие два года в Москву было поставлено 11 двухэтажных электропоездов, в Санкт-Петербург – 23 трамвая.

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