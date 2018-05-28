Повышение НДС снизит покупательскую способность граждан, заявили в Совфеде

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Возможное повышение в России НДС с 18% до 20% негативно скажется на производстве и покупательской способности граждан, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников.

Ранее СМИ сообщили о том, что в правительстве обсуждается идея повышения НДС для финансирования майского указа президента.

"Никоим образом этого делать не стоит. НДС – это форма кредитования по всей цепочке от производителей до покупателя, государства", — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что это станет дополнительным налогом для бизнеса и населения, а также приведет к удорожанию товаров.

"Прибыль в 8 триллионов рублей для исполнения майского указа мы от повышения НДС не получим. Однако это негативно скажется на развитии производства и на покупательской способности граждан", — заключил Калашников.