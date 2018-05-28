Частный сектор Ирана способен противостоять санкциям США, заявил Роухани

Выход США из ядерной сделки по Ирану (377)

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что частный сектор республики способен использовать санкции США в качестве возможностей для развития экономики, сообщается на официальном сайте главы Ирана.

"Если мы будем держаться вместе, то превратим любые санкции в благоприятные возможности", — заявил Роухани.

По словам президента страны, частный сектор Ирана способен "дать отпор оружию санкций" и создать благоприятные возможности для экономики.

Роухани подчеркнул, что страна нуждается в 8% экономического роста и значительных инвестициях, чтобы привести страну к развитию.

Глава республики заявил, что правительство предприняло попытки вернуть экономику страны к нормальным условиям. В прошлом году правительство создало 800 тысяч рабочих мест, но настроено создать еще больше работы для молодежи.

Роухани добавил, что частный сектор должен сделать шаг в сторону ориентированности на экспорт. Иностранные инвестиции и национальный экспорт должны поддерживаться, отметил президент.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году.

Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.