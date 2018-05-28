Cisco прекратит работу с "Акадо" Вексельберга из-за санкций, пишут СМИ

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Cisco из-за санкций может прекратить техническую поддержку системы условного доступа "Акадо" (принадлежит "Ренове") Виктора Вексельберга уже в июне, пишет в понедельник газета "Ведомости" с ссылкой на источники.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, в частности внесли в "черный список" (SDN-лист) Виктора Вексельберга и его группу "Ренова". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.

Система условного доступа кодирует телесигнал, который провайдер передает на телеприставку (set-top-box, STB) абонента, то есть фактически делает платное телевидение платным. Она позволяет абоненту смотреть только те каналы, за которые он заплатил, и защищает контент от несанкционированного доступа и пиратства, объяснили газете человек, знакомый с менеджерами "Акадо", и сотрудник компании-разработчика. По их словам, "Акадо" сейчас использует систему кодирования компании NDS — а эту компанию в 2012 года купила Cisco. Других российских операторов платного ТВ, пользующихся NDS, собеседники газеты назвать затруднились.

Сам по себе отказ в техподдержке не страшен, без нее система условного доступа может работать месяцами, пояснил изданию гендиректор "Искрателекома" Алхас Мирзабеков. Но сбой в такой системе — очень серьезный риск для оператора, поскольку либо пользователи могут остаться без телевидения, либо компания — без платных пользователей, отмечает газета.

По оценке гендиректора Telecоm Daily Дениса Кускова, сбой в системе условного доступа может затронуть примерно 220 тысяч московских абонентов "Акадо". По его словам, средний счет абонента платного телевидения "Акадо", пользующегося STB, — 380 рублей в месяц, такая база может принести провайдеру чуть более 1 миллиарда рублей в год.

По мнению Мирзабекова, проблемы "Акадо" могла бы решить смена поставщика системы условного доступа. С этим согласны знакомый менеджеров "Акадо" и сотрудник разработчика систем условного доступа. Замена системы может потребовать и замены абонентских STB, предполагают они. Сотрудник российского разработчика систем условного доступа оценивает смену "Акадо" кодировки примерно в 600 миллионов рублей, при этом почти все эти расходы — замена абонентских приставок, пишет газета.