Курс евро продолжил рост после торгов

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Курс евро растет к доллару в понедельник утром на политических новостях из Италии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.25 мск курс евро к доллару рос до 1,1726 доллара за евро с 1,165 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене увеличивался до 109,44 иены за доллар со 109,38 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,34% — до 93,87 пункта.

Президент Италии Серджо Маттарелла отклонил кандидатуру Паоло Савоны, который известен своей "антиевропейской" позицией, на пост министра экономики в новом правительстве. По словам Маттареллы, он не мог допустить, чтобы фигура министра экономики угрожала присутствию Италии в зоне евро.

При этом, как отмечают аналитики, рост евро к доллару сдерживает неизбежность новых досрочных выборов в Италии, так как коалиционные партия "Лига" и "Движение 5 звезд" ранее заявляли об отказе от альянса, если кандидатура экономического министра будет отклонена.

"Лига" и "Движение 5 звезд" могут еще усилить свое влияние в случае объявления перевыборов. Ситуация в итальянской политике остается нестабильной", — цитирует агентство Рейтер главного аналитика по валютным рынкам Mizuho Securities в Токио Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto). Он также отметил, что рост курса евро сдерживается низкой инфляцией в еврозоне и замедлением темпов развития экономики.