В Шанхае открылось третье годовое заседание Нового банка развития БРИКС

ШАНХАЙ, 28 мая — РИА Новости. Третье годовое заседание Совета управляющих Нового банка развития БРИКС открылось в понедельник в Шанхае, в этом году встреча проходит под темой "Инновационные подходы к кредитованию на цели развития".

В собрании принимают участие министры финансов стран-членов БРИКС, а также представители центральных и местных правительств, руководители международных и национальных институтов развития, известные банкиры, бизнесмены и эксперты.

Российскую делегацию возглавляет заместитель министра финансов Сергей Сторчак.

Политическое решение о создании НБР БРИКС было принято в 2013 году лидерами стран на V саммите организации в Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о Новом банке развития. Официальный старт работе НБР был дан на инаугурационном заседании Совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача НБР заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.

Банк уже начал финансировать первые проекты в странах-участницах. В России Новый банк развития финансирует проект по малой генерации в Карелии. Сейчас он предоставляет финансирование из собственных средств, однако в дальнейшем для привлечения займов на международном рынке ему требуется кредитный рейтинг.