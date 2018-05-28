Дональд, это зеркало. Россия введет ответные пошлины на товары из США

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Максим Рубченко. С конца июня товары, импортируемые из США, облагаются дополнительными пошлинами на общую сумму, "эквивалентную ущербу от ограничений США для российского экспорта стали и алюминия”, а именно — более полумиллиарда долларов в год. Откуда взялась эта сумма и какие американские товары окажутся под ударом — в материале РИА Новости.

По данным Минэкономразвития, экспорт стали из России в США сейчас превышает 1,5 миллиарда долларов в год, алюминия — 1,6 миллиарда долларов. Из-за введенных администрацией Трампа пошлин на сталь в размере 25% металлурги теряют 378,1 миллиона. Пошлины на алюминий — десять процентов. Соответственно, экспортеры этого металла недосчитаются 159,5 миллиона.

Итого общий ущерб — 537,6 миллиона долларов в год. Столько же придется заплатить американским компаниям, поставляющим свою продукцию в Россию. Уведомление об ответных мерах против США Россия отправила во Всемирную торговую организацию на минувшей неделе.

Без разговоров

Распоряжение о пошлинах на сталь и алюминий Дональд Трамп подписал в начале марта. Вашингтон объяснил это интересами национальной безопасности — мол, импорт дешевой стали и алюминия негативно сказывается на американской оборонной промышленности. Пошлины действуют с 23 марта.

В середине апреля Россия направила в ВТО запрос об организации консультаций с США в связи с новыми пошлинами. По правилам Всемирной торговой организации такие консультации — необходимое условие для введения ответных мер. Аналогичные требования выдвинули Япония, Индия, Турция, Китай и Евросоюз.

Однако все, за исключением Китая, получили отказ. Представитель США в ВТО заявил: поскольку тарифы введены из соображений национальной безопасности, "нет оснований для просьбы со стороны членов ВТО о консультациях с США по данному вопросу". Конкретно на обращение России американцы ответили, что "консультации лишены оснований, поскольку введенные пошлины не являются защитными мерами".

Между тем устав ВТО допускает подобные действия "из соображений национальной безопасности" только в исключительных случаях — например, если страна находится в состоянии войны. Поскольку США официально ни с кем не воюют, ссылки на национальную безопасность некорректны и пострадавшие страны, включая Россию, имеют право на зеркальный ответ. "Российская Федерация считает американские меры, по сути, защитными", — подчеркивается в уведомлении, направленном Россией в ВТО.

По правилам Всемирной торговой организации ответные ограничения могут быть введены через 30 дней после уведомления. Таким образом, пошлины на американскую продукцию повысятся уже в конце июня.

Выбор цели

Россия покупает в США летательные аппараты, автомобили и запчасти, лекарства, медицинские приборы, авиадвигатели и газовые турбины, а также табачную и алкогольную продукцию, сельхозтовары. На что конкретно вводятся новые пошлины, российское правительство пока не решило.

Эксперты предполагают, что в первую очередь под удар попадут товары, аналоги которых производятся в России (автомобили, сельхозпродукция и продовольственные товары) или их можно купить в других странах (например, "боингам" предпочесть "эрбасы").

В любом случае ущерб американской экономике конкретно от российских пошлин будет невелик просто в силу небольшого объема торговли между странами.

По данным Минэкономразвития, товарооборот России и США — 23,1 миллиарда долларов. Примечательно, что, несмотря на санкции и политические трения, этот показатель в прошлом году вырос почти на 16% (экспорт российской продукции увеличился на 14,7% — до 10,6 миллиарда долларов, импорт американской — на 16,8%, до 12,5 миллиарда). Любые протекционистские меры при таких объемах создают проблемы лишь отдельным компаниям, но не национальной экономике в целом.

Американцам предстоит расплачиваться еще и за санкции против других государств. В частности, Евросоюз планирует уже с июня установить пошлину в 25% на американскую углеродистую сталь. На втором этапе, с марта 2021 года, предполагается ввести пошлины в размере до 50% на американские трубы и изделия из нержавеющей стали.

Индия направила в ВТО уведомление о повышении импортных пошлин на американскую сою и другую сельхозпродукцию на общую сумму 165 миллионов долларов. Турция предупредила об увеличении пошлин на два десятка товарных позиций — от орехов, риса и табака до автомобилей и металлургической продукции, всего на 267 миллионов долларов. Япония намерена ввести зеркальные меры против американской продукции на 440 миллионов, но, как и Россия, пока не определила перечень санкционных товаров.