В ПА НАТО призвали вводить ограничения на зарубежные активы богатых россиян

БРЮССЕЛЬ, 27 мая — РИА Новости. Предложение к властям стран Запада тщательно изучать поступающие к ним из РФ финансовые средства озвучено на проходящей в Варшаве весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, один из докладчиков призвал "вводить ограничения" на зарубежные активы богатых россиян, сообщила по итогам обсуждения пресс-служба ПА НАТО.

В апреле спецдокладчик ПА НАТО от Британии Томас Джоплинг предложил в проекте доклада о противодействии "гибридным угрозам со стороны РФ", который был рассмотрен в Варшаве, ответить на них "нацеливанием" ограничительных мер против активов россиян.

Ранее в СМИ появилась информация, что Британия может раскрыть имена хранящих активы на ее территориях россиян. Документ обяжет Британские Виргинские острова, Кайманы и другие заморские территории раскрыть владельцев зарегистрированных в этих юрисдикциях активов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Россия ведет непримиримую борьбу с "нечистыми деньгами", а позицию Британии, которая имеет свои собственные офшоры, назвал двуликой.

"Мы должны лучше изучить российские деньги, которые поступают в наши страны", — приводит слова Джоплинга на сессии в Варшаве пресс-служба ПА НАТО. На заседании также звучал призыв к правительствам западных стран "вводить ограничения на зарубежные активы" состоятельных российских граждан, которых Запад считает близкими к руководству.

На фоне скандала, связанного с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй грозилась заморозить государственные счета РФ, если найдет доказательства того, что они могут нести угрозу жизни и имуществу британских граждан. Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон, в свою очередь, не исключил, что арестованы могут быть активы состоятельных россиян.