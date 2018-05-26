"Аэрофлот" обновил политику конфиденциальности под новые правила ЕС

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. "Аэрофлот" в связи с новыми требованиями Евросоюза обновил политику защиты и обработки персональных данных, говорится на сайте крупнейшего российского авиаперевозчика.

В пятницу вступил в силу новый регламент ЕС по защите персональных данных. Действие регламента распространяется и на российские компании, оказывающие услуги европейским потребителям. За невыполнение требований компаниям грозят штрафы. Регламент расширяет понятие персональных данных, вводит понятие их "трансграничной передачи", "псевдоанонимизации", устанавливает "право на забвение", определяет роль должностного лица по защите данных.

"Аэрофлот" обновил политику конфиденциальности в соответствии с новым общим регламентом Европейского союза по защите персональных данных", — говорится на сайте российского перевозчика.