В Госдуме оценили административную ответственность за соблюдение санкций

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Бизнес-сообщество предложило несерьезную сумму административной ответственности за исполнение иностранных санкций на территории РФ, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов (фракция "Справедливая Россия).
Емельянов не исключил, что уголовная ответственность за исполнение иностранных санкций на территории РФ действительно будет заменена в законопроекте административной. "Она (уголовная ответственность — ред.) сейчас под вопросом. Бизнес предлагает административную ответственность, в принципе на это тоже можно пойти. Но здесь возникают вопросы", — сказал он.
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков в пятницу, 25 мая, заявил РИА Новости, что депутаты, скорее всего, пойдут навстречу бизнесу по законопроекту о соблюдении санкций, однако не уточнил детали возможного компромисса.