В Госдуме оценили административную ответственность за соблюдение санкций

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Бизнес-сообщество предложило несерьезную сумму административной ответственности за исполнение иностранных санкций на территории РФ, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов (фракция "Справедливая Россия).

Госдума ранее перенесла рассмотрение во втором чтении законопроекта о наказании за исполнение иностранных санкций в РФ для проведения дополнительных консультаций. Принятая в первом чтении версия предусматривает уголовную ответственность: наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей. Эта норма вызвала серьезные опасения бизнес-сообщества, которое, в частности, предложило вводить не уголовную, а административную ответственность, со штрафом для должностных лиц в 100 тысяч рублей.

Емельянов не исключил, что уголовная ответственность за исполнение иностранных санкций на территории РФ действительно будет заменена в законопроекте административной. "Она (уголовная ответственность — ред.) сейчас под вопросом. Бизнес предлагает административную ответственность, в принципе на это тоже можно пойти. Но здесь возникают вопросы", — сказал он.

"То, что предлагал бизнес на совете по законотворчеству, — он предлагал административную ответственность с чисто символической санкцией 100 тысяч рублей — это, наверное, несерьезно", — заявил депутат.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков в пятницу, 25 мая, заявил РИА Новости, что депутаты, скорее всего, пойдут навстречу бизнесу по законопроекту о соблюдении санкций, однако не уточнил детали возможного компромисса.