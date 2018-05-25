Правительство выдвинуло Дворковича в совет директоров "Роснано"

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Правительство выдвинуло в совет директоров АО "Роснано" бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Дворкович в настоящее время занимает пост сопредседателя совета фонда "Сколково" и возглавляет его действующий состав.

В совет также выдвинули руководителя управления машиностроения, транспорта, инфраструктуры и химической промышленности "ВТБ Капитал" Елену Сахнову. Ранее она не входила в совет.

Остальные кандидаты входят в действующий совет. Среди них президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, замминистра финансов Андрей Иванов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, гендиректор "Российской венчурной компании" Александр Повалко, а также председатель совета директоров ООО "УК "Роснано" Владислав Путилин.

Помимо этого, в совет выдвинуты замминистра экономического развития Олег Фомичев, председатель правления ООО "УК "Роснано" Анатолий Чубайс, независимые директора АО "Роснано" Михаил Алфимов и Илья Южанов, член совета директоров ООО "УК "Роснано" Павел Теплухин.

АО "Роснано" создано в марте 2011 года путем реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий" и на сто процентов принадлежит государству. ООО "Управляющая компания "Роснано" управляет активами АО "Роснано" и новыми инвестиционными фондами, создаваемыми с привлечением частных инвесторов.

